Москва, , 17:38 — REGNUM Вопрос ливийского урегулирования обсуждался в телефонном разговоре российского и египетского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Самеха Шукри, сообщили 21 июля в пресс-службе МИД РФ.

Москва и Каир указали на «безальтернативность урегулирования ситуации в этой стране путём переговоров с участием всех ливийских сторон в русле реализации решений Берлинской конференции».

Обе стороны отметили положительную роль «Каирской декларации» (6 июня 2020 г.) об организации «инклюзивного межливийского диалога по выработке договорённостей о постконфликтном обустройстве Ливии».

Напомним, накануне, 20 июля, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва одобряет так называемую каирскую инициативу, в которой египетские власти предложили переговоры между ливийскими сторонами и отказ от боевых действий.

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Между тем 20 июля Палата представителей Египта одобрила возможность введения войск в иностранные государства, а значит, и в Ливию. В этот же вечер состоялись телефонные переговоры по Ливии президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси с главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

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