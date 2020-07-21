Баку, , 17:22 — REGNUM Многие молодые люди в Азербайджане выразили готовность воевать с Арменией за Нагорный Карабах, передаёт телеканал «РЕАЛ».

С таким заявлением выступил азербайджанский президент Ильхам Алиев, пояснивший, что уже сейчас 50 тысяч его сограждан предложили включить их в состав войск для участия в конфликте с Арменией.

В основном это, как отметил Алиев, молодые люди, которые «готовы умереть за Карабах». Пока в этих силах нет необходимости, поскольку «азербайджанская армия полностью укомплектована».

Алиев подчеркнул, что пока «мобилизация не нужна», однако, если придётся, «мы и на это пойдём».

Напомним, Азербайджан не признаёт суверенитет Нагорно-Карабахской Республики, считая этот регион своей территорией. В 2016 г. из-за этой территории между Ереваном и Баку произошло крупное военное обострение.

Читайте также: Карта конфликта между Арменией и Азербайджаном

Девять дней назад между Арменией и Азербайджаном вспыхнул новый приграничный конфликт.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялись переговоры Лаврова и послов Армении и Азербайджана