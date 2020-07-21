Москва, , 17:20 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, корректирующий проведение мониторинга и кадастра объектов животного мира, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

В отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира осуществляется ведение государственного мониторинга, а также ведется государственный кадастр редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в форме Красной книги Российской Федерации, красных книг субъектов Российской Федерации.

В отношении охотничьих ресурсов осуществляется ведение государственного мониторинга в порядке, предусмотренном законом «Об охоте», а также ведется государственный кадастр охотничьих ресурсов в форме государственного охотхозяйственного реестра в соответствии с требованиями закона «Об охоте».

В отношении объектов животного мира, не указанных выше, ведение государственного мониторинга и кадастра осуществляется путем составления органами исполнительной власти субъектов РФ перечня видов объектов животного мира, обитающих в регионе, включающего сведения о состоянии данных видов и среде их обитания.

Кроме того, парламентарии намерены устранить противоречия в практике применения закона «О животном мире» и закона «Об охоте» в части порядка установления ограничений охоты.

Также законопроектом однозначно исключается возможность осуществления любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в красные книги регионов.

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