Москва, , 17:11 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о пчеловодстве, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

На законодательном уровне закрепляется возможность оказания широкой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство продуктов пчеловодства, как со стороны государства, так и со стороны органов местного самоуправления.

Предполагается также закрепить нормы, направленные на предотвращение отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.

Поправки также закрепляют особенности охраны пчел при транспортировке и охрану племенной продукции пчеловодства.

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