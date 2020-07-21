Анкара, , 16:57 — REGNUM Турецкие войска останутся в Сирии, пока «братский сирийский народ не обретет свободу и мир», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём публичном выступлении 21 июля.

Комментируя прошедшие парламентские выборы в Сирии, Эрдоган применил к ним приставку «так называемые» и заявил, что и речи не может быть в данном случае о «демократии».

Напомним, турок беспокоят сепаратистские поползновения курдов, которые есть и в Турции, и в Сирии. Чтобы не дать этому народу объединиться и отколоться от Турции, власти в 2016 г. ввели войска в Сирию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии состоялись выборы в Народный совет, на которых большинство получила правящая Партия арабского социалистического возрождения («Баас»).

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