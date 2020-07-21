Москва, , 16:39 — REGNUM Трёхсторонние российско-армяно-азербайджанские переговоры прошли в Москве 21 июля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Рабочий завтрак, в котором участвовали российский министр иностранных дел Сергей Лавров, посол Армении в Москве Вардан Тоганян и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль Оглы, состоялся в особняке МИД РФ.

Москва, Ереван и Баку обсудили вопросы «обеспечения безопасности в Закавказье», а также необходимость стабилизации происходящего на границе Армении и Азербайджана.

В этой же связи дипломаты подняли тему «перспектив активизации усилий» по решению проблемы с Нагорным Карабахом «под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, приграничное вооружённое столкновение Армении и Азербайджана продолжается с 12 июля.

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