Москва, , 16:35 — REGNUM Реализация «ПолитСтартапа» «Единой России» позволяет проводить линию на обновление партии и повышать ее открытость. Об этом заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на онлайн-встрече с участниками кадрового партийного проекта.

Он напомнил, что ежегодно каждый участник проекта получает наставника из числа партийных руководителей, депутатов Государственной Думы, губернаторов, известных политологов.

«Еще на этапе предварительного голосования мы договаривались, что я также в этом проекте поучаствую, что я добросовестно сделал в качестве наставника. Для меня важным является то, что за два с половиной года «ПолитСтартап» стал весьма существенным кадровым проектом партии. Он и востребован, и доказал свою эффективность — имею в виду, что многие из тех, кто прошел через этот проект, добились успехов. По сути, независимо от возраста проявили себя в политике на том или ином уровне», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам Председателя партии, за два года благодаря «ПолитСтартапу» депутатами законодательных собраний и административных центров регионов страны стали 200 человек до 35 лет, а более двух тысяч — депутатами органов местного самоуправления.

«Реализация позволила нам и дальше проводить линию на обновление партии и, конечно, повысить ее открытость. Имею в виду и те новые подходы, с которыми всегда приходят новые люди. 13,5 тысяч человек, которые прошли через политическую практику, — это серьезный интеллектуальный ресурс. Причем у нас так принято, что нет никакого единомыслия — не обязательно соглашаться со всем, что говорят старшие коллеги. Безусловно, есть определенные принципы, но важно, что можно и поспорить, и поговорить о различных вопросах. Тем более, что это всегда полезно», — отметил он.

В этом году проект охватывает 42 региона, где в сентябре пройдут выборы разных уровней.

«Все, кто сегодня участвует в нашей видеоконференции — пойдут на выборы, участники избирательных кампаний. Надеюсь, что вам удалось «поймать» настроение, уловить запросы, с которыми обращаются люди. Практически каждый участвовал в волонтерских штабах партии, за что хочу отдельно поблагодарить. И, конечно, это очень важный опыт», — отметил Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во вторник, 21 июля провел онлайн-встречу с участниками кадрового партийного проекта «ПолитСтартап», которые успешно преодолели процедуру предварительного голосования и стали кандидатами от «Единой России» на выборах различного уровня. В ходе встречи молодые кандидаты рассказали о своем опыте общения с избирателями, озвучили инициативы, которые, по их мнению, должны быть включены в программные документы «Единой России» в следующем электоральном цикле.