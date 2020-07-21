Москва, , 16:28 — REGNUM Политолог, представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков прокомментировал для ИА REGNUM назначение Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края.

«Я полагаю, что назначение Михаила Дегтярева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края свидетельствует о том, что в стране имеет место конкурентная политическая среда, и президент демонстрирует свое уважительное отношение к политическим симпатиям, к предпочтениям жителей региона. Коль скоро они проголосовали в свое время за кандидата от ЛДПР, то логично, что и теперь именно эта политическая сила будет нести ответственность за происходящее в регионе в сегодняшних сложных обстоятельствах», — рассказал эксперт.

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