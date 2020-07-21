Вашингтон, 21 июля 2020, 16:23 — REGNUM О состоявшихся 21 июля переговорах с британским премьер-министром Борисом Джонсоном написал американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
На встрече обсуждался вопрос британско-американской торговой сделки. Кроме того, речь шла о телекоммуникационных сетях 5G китайской компании Huawei.
Помпео оценил переговоры как «конструктивные».
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Напомним, Лондон под давлением Вашингтона решил отказаться от установки внутри страны 5G-оборудования.
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