Хабаровск, , 16:12 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах. Об этом он сказал журналистам сегодня, 21 июля.

Михаил Дегтярев Duma.gov.ru

«Я на выборы пока не то что не иду, у меня этого в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет», — сказал Дегтярев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный в 2018 году губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 9 июля был задержан по обвинению в причастности к убийствам бизнесменов. Его доставили в Москву, и там суд арестовал Фургала. Идет следствие.

В Хабаровске начались акции в поддержку Фургала с требованием вернуть его назад, в Хабаровск, и судить там, а не в Москве.

Только 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку «в связи с утратой доверия» и назначил депутата Государственной думы от ЛДПР Михаила Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Такой выбор обусловлен в том числе тем, что Фургал выдвигался в губернаторы региона от ЛДПР и долгое время был членом этой партии.

21 июля Дегтярёв прибыл в Хабаровск, где до сих пор продолжаются акции в поддержку Фургала.