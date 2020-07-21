Москва, , 17:06 — REGNUM Изменение задач, прописанных в национальных проектах, было ожидаемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

По его словам, существующие реалии слишком отличаются от тех, которые были в 2018 году. Именно поэтому правительству РФ поручено до 30 октября провести корректировки во всех национальных проектах и дорожных картах.

«Указ президента о корректировке целей и конкретных планов развития был ожидаем. Многие задачи, которые вошли в предыдущий целеполагающий Указ № 204 от 7 мая 2018 года, в сегодняшней обстановке выглядят нереалистичными», — отметил сопредседатель «Партии роста».

По его словам, наиболее очевидное изменение связано с переносом сроков реализации задач. То, что планировалось в привязке к 2024 году, отодвигается в пространство до 2030 года.

«Например, средней продолжительности жизни в 78 лет теперь предполагается достичь не к 2024 году, а на шесть лет позже. Жить в среднем до 80 лет мы собирались к 2030 году, теперь эта цель, увы, снимается», — подчеркнул Станкевич.

Также на шесть лет отодвигается задача увеличить число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек. Комментируя это, эксперт задался вопросом, почему бы сейчас не делать это быстрее, создав возможности самостоятельно трудиться и достойно зарабатывать и для тех, кто уже работает в МСП, и для 10−15 миллионов «новобранцев», многие из которых сейчас лишаются работы из-за кризиса.

«Декларируется рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Почему сравнение идёт с очевидно кризисным 2020 годом, а не с 2019-м? Наращивать инвестиции от заведомо низкой базы в течение 10 лет можно и существенно большими темпами», — сказал Станкевич.