Анкара, , 16:08 — REGNUM Делегация России прибудет с рабочим визитом в столицу Турции Анкару, для обсуждения с турецкими коллегами ситуацию в Ливии. Об этом 21 июля сообщает газета Milliyet.

Отмечается, что стороны обсудят обстановку вокруг населенного пункта Сирт, находящегося под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА).

Также сообщается, что в случае достижения компромисса на переговорах после могут состояться переговоры на уровне министров иностранных дел России и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили российско-турецкое экономическое сотрудничество, обстановку в Сирии и Ливии и другие актуальные вопросы.

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