Париж, , 16:04 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен охарактеризовала план восстановления экономики Европейского союза (ЕС) как «худшую сделку для Франции в истории ЕС», лидер другой политической партии Франции Жан-Люк Меланшон выразил сожаление по поводу того, что президент «отказался от всего», сообщает Le Figaro.

«Макрон только что подписал худшую сделку для Франции за всю историю ЕС! Чтобы защитить свое эго, он жертвует нашим будущим и нашей независимостью: европейские налоги, отказ от нашего сельского хозяйства, колоссальные финансовые обязательства страны», — написала Марин Ле Пен в Twitter.

По мнению Марин Ле Пен, Франция решает изуродовать себя в финансовом отношении, чтобы поддержать идеологическое и антинациональное видение Европы под названием «Европейский союз».

«Франция вносит 17% в бюджет ЕС. Он получит 40 миллиардов субсидий. Кроме европейских налогов, он должен будет возместить 66 миллиардов!», — заявил глава партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, добавив, что «Макрон не знает, как вести переговоры».

Как сообщало ИА REGNUM, двадцать семь стран-членов Европейского союза (ЕС) согласились на конверт, предназначенный для восстановления экономики стран Евросоюза.

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