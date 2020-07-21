Вашингтон, , 16:01 — REGNUM США наблюдают за отношениями Индии и Пакистана, но пока не видят признаков для эскалации существующего между ними конфликта. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер во время онлайн-конференции.

Он прокомментировал недопущение ядерного кризиса между Индией и Пакистаном, отметив, что американская сторона пристально наблюдает за ситуацией между этими странами — обладателями ядерного потенциала.

Эспер подчеркнул, что никто не хочет видеть эскалации индо-пакистанского конфликта. Он отметил, что разговаривал с военным руководством обеих стран. Признаков для эскалации в настоящее время нет, заключил глава Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, обострению отношений между Нью-Дели и Исламабадом предшествовало решение Индии упразднить штат Джамму и Кашмир, наделив две союзные территории, образованные на его месте, меньшими по сравнению с бывшим штатом правами. Пакистан, претендующий на индийскую часть Кашмира, резко осудил такое решение.

Читайте также: В Пакистане обвинили Индию в изменении «демографической ситуации» в Кашмире