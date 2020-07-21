Вашингтон, , 15:46 — REGNUM О своём намерении приехать с визитом в Китай до конца текущего заявил министр обороны США Марк Эспер. Он рассказал об этом 21 июля во время онлайн конференции.

Как отметил Эспер, Китай является страной с богатыми историей и культурой, которая населена хорошими людьми, а США не ищут конфликта и преданы отношениям с КНР результативного и конструктивного типа.

«Я лично беседовал со своим китайским коллегой по разным вопросам, и прежде чем закончится год, я бы хотел посетить КНР», — заявил глава Пентагона.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ответные меры последуют со стороны Китая в отношении США, которые внесли в черный список 11 китайских компаний за «причастность к нарушению прав человека» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.