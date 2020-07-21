Киев, , 15:47 — REGNUM Украинский законопроект «О разведке», необходимый для сотрудничества с НАТО, отправлен на повторное второе чтение. За это проголосовали 21 июля депутаты Верховной рады Украины.

За доработку высказался 231 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. В первом чтении этот документ был принят в январе.

Ранее вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что условием для Украины в рамках сотрудничества с НАТО является принятие пяти законов. Это в том числе законы о разведке, закупках в оборонной сфере, Службе безопасности и государственной тайне.

Направить законопроект «О разведке» на доработку предложил один его авторов, глава комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, депутат от фракции «Слуга народа» Александр Завитневич.

В документе определены основные задачи и функции разведки, даны критерии разведывательных органов, при этом из числа таковых исключена Служба безопасности и обороны Украины.

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