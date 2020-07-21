Киев, , 15:44 — REGNUM Швейцария выделила 108 млн франков или более $114 млн на гуманитарную помощь Украине. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявил 21 июля президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с пресс-конференции с главой Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

По его словам, в ходе встречи лидеры двух стран подписали меморандум о партнёрстве, который предусматривает начало программы сотрудничества между Украиной и Швейцарией.

«Для реализации программы швейцарской стороной выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что президент Швейцарии впервые посетила Украину с начала дипломатических отношений между странами.

«Мы много говорили о мире в Донбассе, о шагах, которые Украина совместно с партнёрами предпринимает для его наступления. Я благодарен Швейцарии за чёткую и последовательную поддержку нашего государственного суверенитета…» — сообщил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал, что он вместе с Симонеттой Соммаругой 23 июля 2020 года посетит подконтрольную Украине территорию Донбасса.

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