Киев, 21 июля 2020, 15:44 — REGNUM Швейцария выделила 108 млн франков или более $114 млн на гуманитарную помощь Украине. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявил 21 июля президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с пресс-конференции с главой Швейцарии Симонеттой Соммаругой.
По его словам, в ходе встречи лидеры двух стран подписали меморандум о партнёрстве, который предусматривает начало программы сотрудничества между Украиной и Швейцарией.
Он добавил, что президент Швейцарии впервые посетила Украину с начала дипломатических отношений между странами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал, что он вместе с Симонеттой Соммаругой 23 июля 2020 года посетит подконтрольную Украине территорию Донбасса.
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