* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:35 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило об освобождении за прошедшую неделю 82 пленных афганских военных и полицейских. Об этом заявил официальный представитель политического офиса движения в Катаре Сухейль Шахин.

«Сегодня из тюрьмы … были освобожден в общей сложности 82 человека, полицейские и военные, связанные с администрацией в Кабуле», — сказал он.

Все пленные отправлены обратно в их семьи с «пакетом помощи», предоставленным движением, уточнил Шахин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Афганистана освободили более 3,8 тыс. боевиков террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в конце февраля между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США было заключено мирное соглашение. В рамках договоренностей из Афганистана должен быть выведен иностранный военный контингент и налажен диалог после того, как конфликтующие стороны произведут обмен пленными.

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