Киев, , 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Раздел Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он пояснил, что власти не смогут нейтрализовать «гражданское противостояние», так как проведённая в стране в 2014 году реформа полиции уничтожила «последние остатки правоохранительной системы в стране».

В такой ситуации, по словам бывшего парламентария, другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.

«У нас восемь областей в зоне риска», — подчеркнул Мураев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украина может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий властей. По его словам, в Одессе есть муниципальная охрана, «просто обычные головорезы», часть их которых готовится к отколу от Украины.

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