Лондон, , 15:13 — REGNUM Россия якобы стремится подорвать мировой правовой порядок, пользуясь преимуществами участия в международных организациях. Об этом говорится в докладе комитета по разведке парламента Великобритании.

В докладе отмечается, что Россия якобы считает, что недемократический мировой порядок, основанный на «праве сильнейшего, играет ей на руку».

«Она (Россия) стремится подорвать основанный на правилах мировой порядок, пользуясь преимуществами членства в международных политических и экономических институтах», — говорится в докладе.

По мнению авторов доклада, для более «эффективного» противостояния «агрессивным действиям» со стороны Москвы Западу «необходимо еще больше сплотиться».

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе также сообщается, что российские спецслужбы считают Великобританию одной из главных своих целей противостояния. «Похоже, что Россия считает Великобританию одной из своих главных целей в западном мире», — считают в комитете.

Отметим, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад парламента Великобритании по так называемому российскому вмешательству является «русофобией в фейковой огранке».

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