Донецк, , 15:13 — REGNUM Провокацию в виде подрыва патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе готовили украинские силовики. Об этом сообщил 21 июля журналистам представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Он уточнил, что провокацию, намереваясь обвинить в ней ДНР, готовило командование 35-й бригады украинских силовиков. Для этого 20 июля в городе Железное неподалёку от фенольного завода был приведён в действие заряд. По расчётам организаторов, под взрыв должен был попасть автомобиль международных наблюдателей.

Однако маршрут они рассчитали неверно, автомобиль находился в 300 метрах от взрывчатки, и трагедии не произошло, пояснил представитель ДНР.

Он заявил о категорическом осуждении Донецком таких вопиющих провокаций и призвал Киев прекратить подобные действия.

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