, 15:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава Швейцарии Симонетта Соммаруга 23 июля посетят Донбасс, сообщило 21 июля информационное агентство «Укринформ».

По данным журналистов, Зеленский сообщил о поездке в Донбасс во время совместной пресс-конференции в Киеве.

«Послезавтра мы с мадам президентом совместно посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне. Для меня очень важно и ценно…» — заявил он.

Зеленский добавил, что президент Швейцарии согласилась помогать жителям подконтрольной Украине части Донбасса. Речь идёт о модернизации объектов инфраструктуры, обеспечивающих людей питьевой водой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время ожидает объявления даты нового «нормандского саммита», на котором будет обсуждаться урегулирование конфликта в Донбассе.