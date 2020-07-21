21 июля 2020, 15:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава Швейцарии Симонетта Соммаруга 23 июля посетят Донбасс, сообщило 21 июля информационное агентство «Укринформ».
По данным журналистов, Зеленский сообщил о поездке в Донбасс во время совместной пресс-конференции в Киеве.
Зеленский добавил, что президент Швейцарии согласилась помогать жителям подконтрольной Украине части Донбасса. Речь идёт о модернизации объектов инфраструктуры, обеспечивающих людей питьевой водой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина в ближайшее время ожидает объявления даты нового «нормандского саммита», на котором будет обсуждаться урегулирование конфликта в Донбассе.