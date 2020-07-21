Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Экспрессивное выступление губернатора Петербурга Александра Беглова на заседании правительства 21 июля по поводу открытия торговых центров было вызвано его «болью» за состояние города. Как заявил вице-губернатор Евгений Елин, он проведет новые переговоры с Роспотребнадзором по снятию ограничений.

«Это боль губернатора за состояние в городе, за то, что многие экономические субъекты не имеют возможности работать», — считает Елин.

Утром 21 июля Беглов укорил «олигархов на виллах» в том, что они делают «политические заявления», хотя не помогали городу в пандемию. Судя по всему, имелись в виду владельцы ТЦ, которые уже пожаловались на Смольный и в ФАС, и Владимиру Путину, а миллиардер Максим Левченко и вовсе призвал Беглова «быть мужиком».

Депутата Госдумы Сергея Боярского Беглов, не называя имен, отчитал за то, что тот делает «бумажные заявления», в то время как настоящие депутаты занимаются другой работой. Накануне Боярский также публично возмущался тем, что в Петербурге закрыты ТЦ и рестораны, а в метро давно никто не носит маски и перчатки, чиновники же за этим не следят.

В результате Беглов все же потребовал от подчиненных добиться открытия ТЦ и ресторанов к понедельнику, 27 июля.

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«Если мы в Санкт-Петербурге не сможем принять согласованное решение, поймем, что у регионального Роспотребнадзора не хватит таких полномочий, то совместно обратимся в федеральный орган власти. Роспотребнадзор отвечает за здоровье города. Наша задача — убедить Роспотребнадзор, что мы можем принять такие меры, которые снизят риск заболевания. Не только их принять, но и обеспечить их выполнение. Только в этом случае наши коллеги пойдут нам навстречу», — считает Евгений Елин.

Его самого Беглов отправил за билетом на вокзал и «в Москву»: ему показалось важным, чтобы Елин лично посетил головной офис Роспотребнадзора.

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