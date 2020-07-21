Москва, , 14:57 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о смягчении наказания беременным и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, за преступления небольшой тяжести, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Для осужденных беременных и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, предусматривается возможность применения условно-досрочного освобождения (УДО) от отбывания наказания и замену неотбытой части наказания более мягким его видом после фактического отбытия осужденной не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.