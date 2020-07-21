Париж, , 14:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон станет гостем телеканала TF1 вечером 21 июля после заключения соглашения о европейском плане восстановления экономики, сообщает Le Figaro.

Двадцать семь стран-членов Европейского союза (ЕС) согласилось на конверт, предназначенный для восстановления экономики стран Евросоюза. Сумма этого плана оценивается в 750 млрд евро и соответствует сумме, предложенной Европейской комиссией в конце мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции назвал заключение соглашения по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану содружества историческим днем для европейских стран.

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