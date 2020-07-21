Москва, , 14:52 — REGNUM Пока в планах президента России Владимира Путин нет телефонных разговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 21 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция и Германия подтвердили готовность встретиться в «нормандском формате».

Отметим, ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что никаких оснований для проведения очередного саммита «Нормандской четверки» нет. По его словам, следующий саммит можно проводить только тогда, когда будут выполнены условия предыдущих договоренностей.

Читайте также: Украинский вице-премьер рассказал, как и что «рожала» Нормандская четвёрка