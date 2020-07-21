Киев, , 14:54 — REGNUM Украинская сторона в ближайшее время ожидают объявления даты «нормандского саммита», в котором должны принять участие руководители Германии, России, Украины и Франции. Об этом заявил 21 июля украинский президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Зеленский отметил, что подтверждение о предстоящей встрече поступило от Франции и Германии, готовность встречаться подтвердила и Россия.

«В ближайшее время мы ждем даты встречи в «нормандском формате», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что решение о прекращении огня в Донбассе ожидается по итогам заседания контактной группы, которое пройдёт 22 июля в Киеве. Переговоры стран «нормандской четвёрки» продолжались и в период пандемии коронавируса, только был изменён их формат.

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