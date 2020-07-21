Андрей Ганжа, 21 июля 2020, 14:45 — REGNUM В конце прошлого века американский либертарианец Джозеф Пол Овертон выдвинул идею «окна дискурса», как диапазона политических взглядов, приемлемых для основной массы населения в данный момент времени. Это было совершенно рациональное руководство для практикующих политиков, позволяющее им не выходить за пределы текущего социального мейнстрима. Но уже тогда Ноам Хомски трезво заметил, что «окно дискурса»«умный способ сохранить людей пассивными и послушными — это ограничить спектр приемлемых мнений, но разрешить очень живые дебаты в этом диапазоне — даже поощрять более критические и несогласные взгляды».

Украина
Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM

Мудрый Хомски оказался абсолютно прав. Не прошло и полутора десятков лет после смерти Джозефа Пола в авиакатастрофе, как идею превратили в метод: заметили, что спектр можно не только ограничивать, но и сдвигать, превращая любой политический проект из «немыслимого» в «актуальную политическую практику» (через «радикальное» — «приемлемое» — «разумное» — «стандартное»). В честь безвременно усопшего концепцию назвали «окно Овертона» и уже успешно применяют на практике.

Примеры — уже свершившаяся социальная легализация педерастии или ведущиеся дебаты по педофилии и инцесту. И нынче концепция и методика «окна Овертона» — одна из наиболее употребляемых в политической деятельности.

Ноам Хомский
Ноам Хомский
Andrew Rusk

Смещение «окна Овертона» от «немыслимого» в его победное и светлое будущее начинается именно с малых заявлений, призванных поставить неприемлемую для общества тему в структуру общественных обсуждений, а дальше потихоньку ее проталкивать в сторону легитимации. Не хотелось бы верить, но «эксцесс Мисевича» в украинских Черновцах может быть именно таким «малым заявлением».

8 июля президент Владимир Зеленский в столице Буковины провел встречу с представителями местного бизнеса, в которой участвовал и 49-летний Игорь Мисевич, позиционирующий себя как «кулинарный эксперт» и владеющий сетью пунктов питания в регионе.

Спич Мисевича был коротким и достойным того, чтобы, пусть и с отвращением, но процитировать его полностью.

«Еще один очень важный вопрос — это дефицит кадров. Выезд кадров за границу, выезд семей, выезд людей на проживание в другие страны. Вы знаете, я просто вспомнил социалистические времена, когда желающие выехать за границу, чтобы поменять проживание — там было: пожалуйста, выезжайте… Но — где ты родился? В родильном доме. Стоимость такая-то, например — пять тысяч долларов. Ты ходил по этим дорогам столько-то. Сто тысяч долларов! Дальше, например… Ты учился в школе, техникуме, ходил в детский сад, пожалуйста, твои родители здесь еще остались… Давайте будем составлять такую, скажем так, калькуляцию на каждого члена семьи, в зависимости от образования, возраста и так далее. Хочешь уехать? Уезжай … Но поверьте, я сам родился недалеко отсюда, 20 километров, заехал недавно в бедное село. 20 километров от такого прекрасного центра, как Черновцы: где эта семья, где эта семья? В Канаде, в Америке, в Польше! Повыезжали семьи небогатые, те семьи, которые дают рабочие руки. И это по всей Украине, я так думаю. Понимаете, такое было: далекие села, карпатские села. Но здесь в 20 километрах от Черновцов! Поэтому, пожалуйста, пересмотрите эту политику выезда граждан за кордон, со сменой их гражданства. Пусть заплатят, что ты в Украине получил…»

Безвиз
Безвиз
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уж не знаю, в каких социалистических временах жил Мисевич, но в моих государство делало все, чтобы осложнить выезд советских граждан на постоянное место жительства: ограничивало вывоз валюты, заставляло продавать кооперативную недвижимость за гроши, томило в бесконечных очередях и неопределенности и прочее. Но НИКОГДА государство не требовало оплаты услуг, предоставленных им своему гражданину с момента его рождения. И кстати, сам Мисевич «сделал» себе бизнес, выехав в свое время в Испанию и Польшу.

По сути, Игорь Мисевич призывает несчастную Украину вернуться к крепостническому порядку, когда холоп мог сменить своего хозяина, только расплатившись с ним по долгам. Причем черновицкий повар видит украинцев «должниками вмененными», обязанными по факту своего рождения и топтания детскими ножками дорог и тропинок Отечества. Странно, правда, что он не включил в калькуляцию воздух!

Во-вторых, Мисевич призывает государство стать террористом. Потому что захват заложников — это есть способ совершения террористического акта. А многозначительное «твои родители здесь остались» не имеет иного прочтения, нежели «хочешь увидеться с мамой — плати!». Родители рассматриваются как предмет выкупа, как это и бывает во время большинства террористических актов. А если проще — родителей делают пленниками в своей стране с целью продажи в чужие страны. Это уже даже не крепостничество, даже не терроризм, а эталонное рабовладение.

В-третьих, Мисевич невежа. Поэтому напомню, что европейские демократия и внутренний рынок, в чьи объятия так безоглядно и безнадежно стремится Украина, создавались вокруг «Four freedoms» (Четырех Свобод) — свободы перемещения товаров, капиталов, услуг и (внимание, Мисевич и те, кто за ним стоит) ЛЮДЕЙ! То есть права беспрепятственно перемещаться между странами союза в целях проживания, работы и учёбы.

Игорь Мисевич
Игорь Мисевич
Цитата из видео на YouTube

Повторюсь: все это можно было рассматривать не как старт «окна Овертона», а как инициативу простого и безнадежного невежи. Хотя в сходящем с ума мире, где шведская девочка-аутистка становится Ангелом возрождаемой природы, а американский негр-рецидивист — Ангелом расовой мести, возможно все. Ведь призывает же парламентарий от украинской правящей партии (Галина Третьякова) к стерилизации производителей «детей низкого качества», и ничего — как была главой парламентского Комитета, так и осталась.

Да и некоторые идеи самого президента вызывают смутное ощущение грядущих неприятностей. Как, например, заявление о программе, которая предусматривает налаживание трансплантации органов в стране в течение двух лет. Конечно, Зеленский заметил, что эта система трансплантации в Украине позволит делать пересадку органов гражданам и не отправлять их за границу. Ну кто я такой, чтобы не верить президенту? Однако опыт Украины показывает, что при выборе между благом украинских граждан и получением денег (а органы для трансплантации — это ОЧЕНЬ большие деньги) украинская элита всегда выбирает второе. Она всегда нуждается в деньгах…