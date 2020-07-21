Ташкент, , 14:43 — REGNUM Кувейтский фонд арабского экономического развития выделит Узбекистану $5,6 млн на оснащение медицинских учреждений республики современным оборудованием, сообщили 21 июля в пресс-службе узбекистанского МИД.

21 июля состоялась видеоконференция с участием замминистра иностранных дел Узбекистана Фурката Сидикова и заместитель генерального директора кувейтского фонда Марвана Абдуллы ал-Ганима. Стороны обсудили вопросы финансового сотрудничества.

Собеседники обсудили участие фонда в социально-экономических проектах в Узбекистане, в том числе в сфере строительства жилых домов в сельской местности и улучшения системы водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало июня 2020 года Узбекистан поставил в Кувейт 2,2 млн масок на общую сумму $450 тыс. Общая сумма контракта составляет $10 млн.

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