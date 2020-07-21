Москва, , 14:43 — REGNUM На сегодняшний день для проведения саммита «нормандской четвёрки» не созданы необходимые условия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Пока для этого нет необходимой почвы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидает согласования даты встречи в «нормандском формате». При этом, по его словам, Франция и Германия подтвердили готовность.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что результаты работы украинской стороны в рамках переговоров по реализации Минских договоренностей вызывают разочарование у заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Также, по его словам, Москву существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, заменить каким-то другим, более современным документом.