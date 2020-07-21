Подгорица, , 14:42 — REGNUM Переговоры на экспертном уровне межу правительством Черногории и митрополией Черногорско-Приморской Сербской православной церкви завершились без результатов, сообщает издание Vijesti.

Переговоры по поводу спорных положений закона о свободе вероисповедания по инициативе премьер-министра Душко Марковича начались 20 июля, продолжились 21 июля в Подгорице, но решение, устраивающее стороны, не было найдено.

После окончания переговоров правительство Черногории и Епископальный совет Сербской православной церкви в Черногории также сделали заявления.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович объявил, что переговоры между правовыми экспертами правительства и епархиями Сербской православной церкви закончились безрезультатно, несмотря на многочисленные уступки, сделанные переговорной группой правительства.