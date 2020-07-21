Джакарта, , 14:41 — REGNUM Индонезия и Швейцария договорились расширить сотрудничество в области борьбы со стихийными бедствиями, подписав меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в этой области, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Соглашение стало результатом серии переговоров между министерствами иностранных дел Индонезии и Швейцарии.

Благодаря этому соглашению стороны будут проводить ежегодный диалог, в котором обсудят вопросы развития и потенциал сотрудничества в области борьбы со стихийными бедствиями, включая финансовую поддержку со стороны правительства Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия подчеркнула необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с пандемией, особенно сотрудничества в области инфраструктуры здравоохранения, восстановления экономики и обеспечения связи в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия приняла участие в Восточноазиатском саммите