Керчь, Крым, , 14:26 — REGNUM Программа обновления мощностей тепловой энергетики на Дальнем Востоке застопорилась. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил глава ПАО «РусГидро» Николай Шульгин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Программа модернизации тепловой энергетики в европейской части Сибири, на Урале уже запущена в прошлом году. К сожалению, мы никак не можем запустить программу (на Дальнем Востоке)», — заявил Шульшин.

Он отметил, что запуск данной программы и перечень объектов был поддержан президентом, также вышло соответствующее постановление правительства.

Стоимость объектов примерно 171 млрд на пять лет в ценах первого квартала 2019 года.

«Сегодня стадия проектирования, ввод в эксплуатацию — до 2026 года. Просьба оказать нам поддержку в ускорении принятия нормативно-правовых актов правительством и Госдумой по созданию механизма гарантированной окупаемости на Дальнем Востоке, чтобы мы могли эту программу запустить», — предложил Шульгин.

«Это мультипликативный эффект для развития энергомашиностроения, для строительных организаций, для рабочих мест, для налогов и так далее», — пояснил он.