Москва, , 14:22 — REGNUM Назначив временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, президент РФ Владимир Путин очень верно учел мнение людей, считает президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«В Хабаровском крае два года назад был избран губернатор от ЛДПР, и разумно и сейчас назначить на должность временно исполняющего обязанности губернатора также представителя ЛДПР. Тем более, что Михаил Дегтярев — опытный депутат, со связями в Москве. Председатель комитета Государственной думы — это ранг министра, даже вице-премьера. К тому же он оканчивает обучения в Школе государственного управления», — рассказал Дмитрий Гусев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Кроме того, Михаил Дегтярев — обаятельный человек, умеет работать с людьми. Пусть старается, у него все может получиться», — завершил свой комментарий Дмитрий Гусев.

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