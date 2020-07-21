Москва, , 14:19 — REGNUM «Единую Россию» в Хабаровске прогнали заслуженно, эту тенденцию подхватят и другие регионы России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Единую Россию» в Хабаровске погнали заслуженно. И другие регионы это подхватят, тут можно не сомневаться — если властью не будут сделаны выводы», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что люди в Хабаровске вышли на улицы еще и потому, что видят несправедливость в налоговой сфере, чувствуют свою ущемленность.

«Граждане недоумевают: почему они трудятся, порой в очень сложных условиях, в одном месте, а прибыль и налоги от прибыли уходят в другие регионы — туда, где находится головной офис компании. Как правило, это Москва или Санкт-Петербург», — рассуждает депутат.

Это основная претензия, в партии с ней согласны и считают, что налоги должны платиться по месту производства товара или услуги.

Президент РФ назначил Михаила Дегтярёва на пост врио главы Хабаровского края, Сергей Фургал отстранен от должности в связи с утратой доверия.

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