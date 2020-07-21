Киев, , 14:18 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечем похвастаться перед избирателями. Такое мнение радио Sputnik высказал бывший депутат Верховной рады, член президиума «Союза левых сил» Александр Голуб.

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«Выполнением его обещаний можно назвать лишь две инициативы: это закон, разрешающий на Украине казино и игорный бизнес, и проталкивание закона о продаже земли, — сказал политик. — И это всё. Разве этого от него ждали избиратели?»

Он отметил, что ранее данная первым заместителем председателя Верховной рады Русланом Стефанчуком оценка деятельности Зеленского на посту президента страны — это «попытка выдать желаемое за действительное», так как она идёт вразрез и с существующими на Украине реалиями, и с настроениями большинства избирателей.

Голуб указал на то, что украинский лидер и его команда демонстрируют отсутствие политической воли у лидера страны, а также неспособность реализовать реформы.

«Программы выхода из кризиса ни у самого Зеленского, ни у тех людей, которые его окружают, тоже нет», — добавил политик.

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«Самое страшное, что за год с небольшим смог сделать Зеленский, — это убить веру людей в то, что в этой стране вообще можно что-либо изменить», — заключил Голуб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за первый год президентства выполнил около 20% своих предвыборных обещаний, что для такого короткого периода «неплохо».

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