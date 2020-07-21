Киев, 21 июля 2020, 14:18 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечем похвастаться перед избирателями. Такое мнение радио Sputnik высказал бывший депутат Верховной рады, член президиума «Союза левых сил» Александр Голуб.
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Он отметил, что ранее данная первым заместителем председателя Верховной рады Русланом Стефанчуком оценка деятельности Зеленского на посту президента страны — это «попытка выдать желаемое за действительное», так как она идёт вразрез и с существующими на Украине реалиями, и с настроениями большинства избирателей.
Голуб указал на то, что украинский лидер и его команда демонстрируют отсутствие политической воли у лидера страны, а также неспособность реализовать реформы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за первый год президентства выполнил около 20% своих предвыборных обещаний, что для такого короткого периода «неплохо».
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