Москва, , 14:12 — REGNUM Госдума на заседании в октябре обсудит правительственный законопроект, устанавливающий ограничения на участие в религиозной группе иностранцам, пребывание которых в России признано нежелательным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Положение направлено на обеспечение безопасности граждан России. Известно множество случаев приезда в нашу страну проповедников, поддерживающих, например, идеи радикального ислама», — сказал Гаврилов.

Предусматривается запрет для лиц определенных категорий быть руководителем, участником религиозной группы по аналогии с запретом, установленным для лиц ряда категорий быть учредителями, участниками религиозных организаций.

В устав централизованной религиозной организации можно будет включать запрет на выход из неё религиозных организаций, входящих в её структуру. Кроме того, священнослужители, проходившие обучение за рубежом, перед началом служения и преподавания на территории России должны будут получить дополнительное образование в российских духовных образовательных организациях.

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