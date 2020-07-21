Москва, , 14:03 — REGNUM Президент РФ Владимира Путин во вторник, 21 июля подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».

«Первая цель — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Здесь два ключевых показателя — это рост продолжительности жизни и уменьшение количества людей, которые живут с доходами ниже прожиточного минимума. В целом, например, та же продолжительность жизни — это такой сводный показатель, на который свой отпечаток накладывают и система здравоохранения, и экология, и то, что у нас происходит с аварийностью на дорогах», — рассказал журналистам помощник президента РФ Максим Орешкин."Вторая цель — это цель, связанная с возможностями самореализации человека, раскрытия в каждом своих талантов. Здесь главная задача — это обеспечение для каждого человека, вне зависимости от того, где он родился, какой уровень достатка имеет его семья, возможности получить качественное образование и реализовать свой талант», — цитирует слова Максима Орешкина ТАСС."Третье направление — это качественная и безопасная среда. Здесь все, что окружает нас. Это и инфраструктура, это дороги, это качество жилья, качество окружающей среды. По этим всем направлениям последние два года ведется уже активная работа, в рамках национальных проектов. Темпы этой работы будут существенно нарастать в ближайшие годы», — сказал помощник президента. Четвертая национальная цель, по его словам, это достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство. «Сейчас здесь первоочередная задача, которую поставил президент перед правительством — это восстановление занятости, восстановление ситуации на рынке труда из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, у нас безработица подросла», — отметил Орешкин."Пятая национальная цель — это цифровая трансформация, это переход на качественно иной уклад разных сфер нашей жизни: отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления», — заключил он.

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