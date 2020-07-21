Керчь, Крым, , 14:01 — REGNUM Быстрый рост энергопотребления на Дальнем Востоке создаёт повышенную нагрузку на мощности тепловых станций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июля заявил глава ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В 2019 году рост по Объединенной энергосистеме Востока и изолированным энергосистемам, грубо говоря, ДФО в старых, прежних границах составил 3,3% при небольшом снижении в общем по России», — заявил Шульгинов.

Эта тенденция продолжилась и в 2020 году — он составил 4,4%, так что рост в отношении к предыдущему году не прекратился даже во время пандемии. В целом энергопотребление на Дальнем Востоке растет темпами выше среднероссийских, указал глава «РусГидро».

»Для нас это вызов, для дальневосточной энергетики, нужно на него отвечать, растет загрузка станций, коэффициент использования установленной мощности тепловых станций в объединённой энергосистеме Востока выше, чем в единой энергосистеме. Это требует, конечно, и ресурсов. Правда, ФАС России до сих пор не решен вопрос об учете в тарифах Дальневосточной генерирующей компании выпадающих доходов, экономически обоснованных расходов», — указал он.