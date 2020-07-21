Москва, , 14:10 — REGNUM Всероссийский профсоюз работников Российской академии наук (РАН) встревожен ситуацией с наиболее массовым и значимым конкурсом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) — конкурсом лучших проектов фундаментальных исследований (код конкурса «а»). Конкурс традиционно объявляется не позже июня, однако в этом году он не объявлен и по состоянию на середину июля, что вызывает понятные опасения.

Они связаны с обсуждаемой с осени прошлого года реформой научных фондов, в первую очередь — с абсолютной неясностью, что предполагается делать. Крайне важный для российской науки вопрос решается чиновниками в ходе кулуарных дискуссий, без внятного объяснения целей и задач реформы научному сообществу. Несмотря на отсутствие согласования плана реформ Российской академией наук, на четко выраженную в заявлениях и обращениях общественных организаций ученых позицию о необходимости сохранения важнейшего массового конкурса РФФИ, его судьба остается неизвестной. Не прибавилось определенности и после общения министра науки и высшего образования РФ В. Н. Фалькова с членами РАН 14 июля 2020 года. Игнорирование мнения научной общественности вызывает недовольство ученых, которое только усиливается с течением времени и может вылиться в протестные выступления.

В рамках конкурса лучших проектов фундаментальных исследований получают поддержку коллективы, в которых работают десятки тысяч ученых. Ежегодно появляется 8000−9000 статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, которые содержат ссылку на поддержку этого конкурса РФФИ. Для сравнения — за все годы существования мегагрантов ссылки на поддержку работ этой программой появились примерно в 6000 статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science.

Отмена важнейшего конкурса РФФИ оставит без средств на исследования тысячи научных коллективов, что нанесет большой вред российской науке и резко осложнит задачу достижения целей в области науки, установленных Указом Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года.

Президиум центрального совета профсоюза обсудил сложившуюся ситуацию и единодушно подтвердил позицию профсоюза — уничтожения важнейшего конкурса РФФИ нельзя допустить! Профсоюз обратился к президенту РФ с призывом дать поручение срочно объявить конкурс и значительно увеличить объемы его финансирования в ближайшие годы, что позволит вернуться к проверенной временем практике поддержки каждого третьего поданного на конкурс проекта при одновременном заметном увеличении размера финансирования грантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Миннауки продолжит играть с наукометрией