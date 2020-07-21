Москва, , 13:51 — REGNUM Доклад, который готовится представить комитет парламента Великобритании по деятельности служб разведки и безопасности о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, с большой долей вероятности будет содержать голословные обвинения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков выразил надежду, что британская сторона хоть на этот раз представит какие-то доказательства своих слов.

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«Надеемся, что хотя бы в этот раз, после богатого опыта союзников Великобритании с расследованиями о вмешательстве, которые привели к отрицательным результатам и ничего не подтвердили, что будут какие-то документы, лишенные каких-то голословных обвинений или намеков», — скал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в попытке с помощью хакеров украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса. при этом никаких доказательств предъявлено не было.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, Москва не была заинтересована в данных о разработках вакцины в других странах, поскольку разрабатывает свой собственный препарат. Поэтому, по его словам, смысла для хакеров участвовать в этой деятельности нет.

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