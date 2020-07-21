Москва, 21 июля 2020, 13:51 — REGNUM Доклад, который готовится представить комитет парламента Великобритании по деятельности служб разведки и безопасности о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику, с большой долей вероятности будет содержать голословные обвинения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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При этом Песков выразил надежду, что британская сторона хоть на этот раз представит какие-то доказательства своих слов.
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в попытке с помощью хакеров украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса. при этом никаких доказательств предъявлено не было.
Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, Москва не была заинтересована в данных о разработках вакцины в других странах, поскольку разрабатывает свой собственный препарат. Поэтому, по его словам, смысла для хакеров участвовать в этой деятельности нет.
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