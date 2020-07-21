Москва, 21 июля 2020, 13:48 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад парламента Великобритании по так называемому российскому вмешательству является «русофобией в фейковой огранке».
«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — сказала она ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские МИД и посольство выразили недоумение по поводу содержания заявления, с которым выступил 16 июля министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.
Из его заявления следует, что Россию обвиняют во вмешательстве в выборы в британский парламент, которые состоялись в прошлом году, что доказательств нет и что возможны «ответные меры» со стороны Лондона в адрес Москвы.
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