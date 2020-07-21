Джакарта, , 13:43 — REGNUM В Индонезии отметили важность продолжения сотрудничества, которое было установлено Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с Китаем, Японией и Южной Кореей, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Целевая группа по пандемии будет укреплять сотрудничество в смягчении воздействия пандемии в регионе, что будет способствовать дальнейшему укреплению готовности и профилактики различных заболеваний, с тем чтобы общество стало более устойчивым и более сильным в решении подобных проблем в будущем», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило кредит от правительства Японии для оказания помощи в борьбе с COVID-19.

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