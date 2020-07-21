Минск, , 13:39 — REGNUM «Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности», — заявил 21 июля Александр Лукашенко во время выступления перед бюрократией Гомельской области Белоруссии.

На встрече с «активом», как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко рассказал, как удалось возродить госпредприятие «Гомсельмаш». Теперь оно тоже с проблемами, не стал скрывать белорусский лидер, отметив при этом: «Мы постепенно создали суперсовременный комбайн».

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«Промышленность региона тогда, в середине 90-х, и сегодня — небо и земля. Хотя есть над чем работать, мягко говоря. Все промышленные предприятия или простаивали, или работали ни шатко ни валко. Вокруг БМЗ, Мозырского НПЗ, «Гомсельмаша», других крупных ваших заводов крутились сотни жуликов. Чтобы вы знали, в 90-х предприятия нашей страны были уже разделены, все было поделено», — рассказал Лукашенко.

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Затронул белорусский лидер и ряд других тем — от внешней политики до экологии. В частности, он сообщил: «Климат жесточайшим образом изменился. Можем обвалиться и не получить даже того, что мы сегодня имеем в сельском хозяйстве».

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Напомним, в ходе нынешней президентской кампании Александр Лукашенко объезжает регионы и проводит закрытые выступления перед местной бюрократией, которую в официальных сообщениях называют «активом» — по аналогии с партийно-комсомольским активом эпохи СССР. Во время этих встреч звучат скандальные заявления об истории и будущем Белоруссии, о переговорах с Владимиром Путиным и судьбах евразийской интеграции.

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