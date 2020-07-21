Сеул, , 13:42 — REGNUM 21 июля глава департамента стран Африки и Ближнего Востока МИД Южной Кореи Ко Гён Сок провел встречу с послом Ирана в Сеуле Саидом Бадамчи Шабестари. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

В ходе встречи представитель Южной Кореи выразил сожаление в связи с угрозой Ирана подать судебный иск по поводу иранских активов, замороженных в южнокорейских банках.

В свою очередь посол Ирана попросил проявить понимание, подчеркнув, что это не официальная позиция правительства Ирана.

Напомним, что активы Ирана, размер которых составляет около $7 млрд, в двух банках Южной Кореи заморожены с сентября 2019 года в рамках американских санкций, запрещающих расчёты с Ираном в долларах.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран может подать судебный иск в отношении Южной Кореи — KBS