Минск, , 13:33 — REGNUM «Мы смотрели на развитие своего — своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи. Но мы знаем как жить, и мы живем на своей земле», - заявил 21 июля Александр Лукашенко во время выступления перед бюрократией Гомельской области Белоруссии.

По его словам, сообщает президентская пресс-служба, даёт свои результаты социально ориентированная политика. Главный результат, отмечено в официальном сообщении — возможность жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу.

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«Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом. Но мы тогда, сжав зубы, перетерпели, особенно здесь, на чернобыльской земле, выдержали. Я бы не сказал, что сегодня они хотят заменить власть в Белоруссии. Надо расшатать, раскачать», — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко неоднократно обращался к теме «кнута и лаптей». Так, 22 июня посещая 38-й Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, Лукашенко сообщил, нельзя допустить, чтобы Белоруссию запрягли в телегу и стегали, чтобы пришлось, «вылупив вочы», тянуть чужой воз, что белорусский народ не должен снова «пойти под плётку и надеть лапти».

В октябре 2019 года Лукашенко в интервью казахстанскому телевизионному информационному агентству «Хабар» заявил, что Казахстан и Белоруссия «всегда были под чьей-то плёткой», «кто-то пытался на колени поставить», однако после СССР они обрели независимость и зажили лучше. По мере приближения финала президентской кампании 2020 года подобные заявления Лукашенко участились.

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