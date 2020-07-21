Киев, , 14:12 — REGNUM 66,5% жителей Украины считают, что государство находится под внешним управлением и не является независимым. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 21 июля Центром «Социальный мониторинг» на официальном сайте организации.

С данным утверждением, сказано в документе, не согласны только 22,5% опрошенных. Из результатов опроса следует, что 42,5% опрошенных считают президента Украины Владимира Зеленского «полностью зависимым» от иностранных государств и международных организаций.

40,7% опрошенных назвали Зеленского частично зависимым и 10,1% считают, что он полностью независим от влияния из-за рубежа.

Жители Украины также ответили на вопрос о зависимости экономической политики страны от внешнего влияния. Так, 45,4% респондентов считают экономическую политику Украины полностью зависимой от других стран и организаций, 41% считают зависимость частичной и 7,7% — уверены, что Украина ведёт независимую экономическую политику.

По данным социологов, жители Украины считают, что наибольшее влияние на их страну оказывают: Международный валютный фонд (МВФ) — 45,2%, США — 40% и Европейский союз — 39,4%.

Опрос проводился с 8 по 15 июля 2020 года, в нём приняли участие 3035 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что деятельность Зеленского одобряют 37% жителей Украины, а не одобряют 59% опрошенных.

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