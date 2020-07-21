Барнаул, 21 июля 2020, 13:31 — REGNUM Информацию о том, что в России могут приостановить индексацию зарплат чиновников, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на три года, известил о том, что Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
Читайте ранее в этом сюжете: В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников