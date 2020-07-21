Каир, , 13:45 — REGNUM Члены парламента Египта проголосовали за то, чтобы разрешить размещение своих военных за рубежом для защиты «национальной безопасности» и «борьбы с преступниками и иностранными террористами на Западном фронте». Об этом передает ВВС Africa.

Хотя в резолюции парламента не была названа конкретная страна, куда будут введены войска, эксперты уверены, что парламентарии подразумевали соседнюю Ливию, где правительство Египта оказывает поддержку генералу Халифе Хафтару, который был вынужден отступить с позиций вокруг столицы Триполи.

Резолюция была принята, несмотря на телефонный разговор между египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом США Дональдом Трампом, который, как сообщают репортеры, попросил Каир ничего не предпринимать на фоне эскалации ситуации в Ливии.