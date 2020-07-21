Киев, , 13:23 — REGNUM «Пятая колонна» не оставляет попыток начать атаку на закон про украинский язык, а ряд депутатов Рады намерены рассмотреть изменения в закон о языке на внеочередной сессии.

Об этом говорится в обращении «Европейской солидарности», обнародованном сегодня, 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Партия Порошенко отмечает, что «генеральный штаб наступления на язык» расположен в Кремле, где «никак не могут смириться с существованием украинского народа, украинского государства и украинского языка».

Политсила обращается ко всем народным депутатам, но прежде всего из фракции «Слуга народа» с настойчивым призывом не подписываться под обращением о внеочередной сессии, где в повестке дня был бы пересмотр языкового законодательства.

Соратники экс-президента предупреждают, что нарушение этой «красной линии» приведет к существенному обострению общественно-политической ситуации на Украине, в частности массовым акциям протеста.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе, последней перед летними каникулами, Рада планировала рассмотреть законопроект, который якобы вернет возможность обучения в школах страны на русском языке. На фоне ряда протестных акций и острых заявлений из «патриотического» законопроект так и не был рассмотрен. Сейчас парламент Украины ушел на летние каникулы, но в течение июля — августа планируется ряд внеочередных заседаний, на которых депутаты теоретически могут вернуться к данной инициативе.